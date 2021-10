Paulo Dybala si sta allenando, è clinicamente guarito dal problema muscolare alla coscia sinistra. Mercoledì salterà l'impegno di Champions con lo Zenit, restando alla Continassa: l'obiettivo è tornare con l'Inter, la possibilità di un suo rientro nel weekend è concreta JUVE-ROMA 1-0: HIGHLIGHTS Condividi:

C'è ottimismo per quanto riguarda Paulo Dybala: le parole di Allegri nella conferenza stampa della vigilia di Juve-Roma avevano spiazzato un po' tutti: "Serviranno ancora 7-10 giorni per rivederlo". E intanto Morata, che sembrava destinato a un rientro in campo più graduale rispetto all'argentino, figurava tra i convocati, entrando anche a partita in corso contro i giallorossi.

Dybala clinicamente guarito leggi anche Champions: calendario e orari della 3^ giornata Non convocato per Juve-Roma, Dybala salterà la trasferta di Champions di San Pietroburgo mercoledì sera contro lo Zenit. In questa settimana però continuerà ad allenarsi, come ha fatto in questi giorni, per "smentire" la prognosi molto prudente di Allegri e cercare di presentarsi a San Siro per la sfida di domenica sera contro l'Inter. La "missione" è alla portata, l'infortunio muscolare è stato superato, adesso si tratta soltanto di recuperare fiducia e minuti.