Il portiere presenta la partita di Champions League, in programma mercoledì alle 21 alla Gazprom Arena di San Pietroburgo: "Credo che nelle ultime settimane si sia vista la mano di Allegri in questa Juventus, in noi è cambiato lo spirito di squadra, la voglia di difendere. Se mi sono sentito lontano dalla Juve? Mai. Non ero scarso una settimana fa, non sono un fenomeno oggi"

Protagonista in campionato contro la Roma parando un rigore a Veretout, pronto per la trasferta di San Pietroburgo in Champions League. Wojcech Szczesny presenta in conferenza stampa Zenit-Juventus, partita in programma mercoledì 20 ottobre alle 21 alla Gazprom Arena per la terza giornata della fase a gironi della competizione.