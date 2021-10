Atalanta, 'notte infernale' in hotel a Manchester

La denuncia della moglie di Malinovskyi sui social. Dal momento dell’arrivo dei giocatori della Dea in albergo a Manchester, racconta Roksana Malinovska su Instagram, alcune sirene avrebbero disturbato il riposo del gruppo di Gasperini. Secondo la moglie del giocatore, rimasta a Bergamo, l’accaduto non è da ritenersi casuale

La notte prima dell'esame Manchester United non è stata semplice per l'Atalanta. A denunciare l’accaduto è la moglie di Ruslan Malinovskyi, Roksana Malinovska, che in una storia pubblicata sul suo profilo Instagram ha parlato di "notte infernale a Manchester", con sirene che sarebbero state accese volontariamente in hotel con l’intento di disturbare il riposo dei prossimi avversari dei Red Devils.