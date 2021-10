Champions League, le partite di oggi

Altra grande notte di Champions League sui canali Sky Sport. L'Atalanta si presenta a Old Trafford da prima in classifica nel Girone F, con l'obiettivo di strappare altri punti preziosi verso la qualificazione agli ottavi di finale. Primato da consolidare anche per la Juventus dopo il successo sul Chelsea: i bianconeri fanno visita allo Zenit. Ecco il programma completo del mercoledì di Champions

Archiviate le sfide del martedì, siamo pronti per un'altra grande notte di Champions League sui canali Sky Sport. Si partirà alle 18.45 con il Barcellona, che al Camp Nou contro la Dinamo Kiev non può più sbagliare, dopo l'avvio disastroso con due sconfitte per 3-0 sia contro il Bayern Monaco che contro il Benfica. Alle ore 21 tornano a essere protagoniste le italiane, a partire dall'Atalanta che si presenta a Old Trafford da prima in classifica nel Girone F e con l'obiettivo di portare a casa punti preziosi in ottica qualificazione anche dalla tana del Manchester United. Primo posto da consolidare anche per la Juventus, a punteggio pieno dopo le vittorie contro Malmoe e Chelsea, sul complicato campo dello Zenit San Pietroburgo. Ecco il programma completo del mercoledì di Champions.