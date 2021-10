Secondo Fabio Capello, la chiave della rimonta del Manchester United sull'Atalanta è da trovare nella grande pericolosità dell'attacco dei Red Devils, in aggiunta alle carenze della rosa a disposizione della squadra di Gasperini che nonostante tutto ha dato l'anima in campo. Questo, secondo Don Fabio, fa sì che per la Dea quella di Manchester sia una sconfitta che deve lasciare serena la squadra, per la grinta e la determinazione messe in campo dal primo all'ultimo minuto