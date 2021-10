Ci sono pochi dubbi sul fatto che Kylian Mbappé sia uno dei talenti più splendenti del calcio internazionale. Con i suoi 23 anni ancora da compiere, l'attaccante del Paris Saint-Germain promette di essere tra i numeri uno del calcio mondiale almeno per il decennio appena cominciato e già oggi è tra i candidati alla conquista del Pallone d'Oro. Il coro di chi tesse le lodi di Mbappè non è però così unanime, almeno tra i suoi colleghi. C'è chi come Serge Gnabry , attaccante del Bayern Monaco, sostiene che "Ousmane Dembelé sia più forte di Mbappé" . La frase è stata carpita da una conversazione tra Gnabry, Muller e Kimmich che sarà visibile all'interno di un documentario sul club bavarese (FC Bayern - Behind the legend) prodotto da Prime Video e ancora in fase di realizzazione.

I numeri di Dembelé

Una frase destinata comunque ad alimentare il dibattito, visti i numeri non certo da top player collezionati da Dembelè in questi ultimi 4 anni al Barcellona. 30 gol in tutte le competizioni in 118 partite totali e ancora zero presenze nella stagione attuale, a causa di un infortunio riportato durante gli Europei che lo ha costretto a operarsi al ginocchio destro. Un parere che non trova d'accordo nemmeno Deschamps, almeno a giudicare dalle sue scelte, visto che nelle 27 presenze di Dembelè nella Francia dal 2016 a oggi, soltanto in 2 occasioni ha giocato interamente per 90 minuti. È vero però che Dembelè ha soltanto un anno in più di Mbappè (1997 contro 1998) e ha ancora tutto il tempo per dimostrare il proprio valore. E per dare ragione a Gnabry...