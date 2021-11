Hernandez per Juventus-Zenit, Milan-Porto a Turpin

In questa settimana tornano gli impegni infrasettimanali di Champions League. In programma c'è la quarta giornata. La Juventus ospita lo Zenit San Pietroburgo questo martedì per un match in cui, con un'eventuale vittoria, i bianconeri potrebbero ipotecare il passaggio del turno: ad arbitrare l'incontro ci sarà lo spagnolo Alejandro Hernandez, che dirigerà il suo primo incontro ufficiale nella fase a gironi di Champions League (in precedenza aveva arbitrato un secondo turno di qualificazioni ai gironi, lo scorso 21 luglio, PSV-Galatasaray 5-1). L'Atalanta invece ospiterà il Manchester United al Gewiss Stadium: l'arbitro dell'incontro sarà lo sloveno Slavko Dincic, alla quattordicesima gara in Champions League con un solo precedente contro le italiane (Inter-Shakhtar Donetsk 0-0), il 9 dicembre 2020.