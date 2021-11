Juventus-Zenit, dove vedere la partita in tv

La quarta giornata della fase a gironi di Champions League vede i bianconeri di Massimiliano Allegri ospitare lo Zenit: tutte le informazioni su come vedere la partita in tv

Dopo le due sconfitte in campionato contro Sassuolo ed Hellas Verona, la Juventus torna a pensare alla Champions League. Se in Serie A le cose non vanno per il meglio, in Europa i bianconeri fino a questo momento hanno sempre vinto. Tre vittorie nelle prime tre giornate della fase a gironi, la squadra di Allegri comanda il gruppo H davanti al Chelsea. Due settimane fa l'ultimo successo è stato ottenuto in Russia, con il gol di Kulusevski che ha steso lo Zenit. Proprio la squadra di San Pietroburgo sarà l'avversario di giornata della Juventus, nella quarta giornata del girone H.