Ripercorriamo il cammino della Juve in Champions in questa stagione: il debutto europeo è stato in trasferta, lo scorso 14 settembre. Malmoe battuto 3-0 in una partita sbloccata al 23' da un gol di Alex Sandro. Al 45' il raddoppio è arrivato su rigore con Dybala e nel minuto di recupero del primo tempo il tris di Morata. Ammonito il solo De Ligt.