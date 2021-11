L'allenatore del Milan a Sky Sport e in conferenza stampa: "Cogliere le opportunità deve far parte della nostra mentalità e del modo di affrontare la partita di domani sera. Cercheremo di regalare una bella serata ai nostri tifosi. Il derby? Non dobbiamo pensare ad altre partite, domani è il crocevia finale. Poi sappiamo cosa ci aspetta domenica prossima ma sarà un'altra storia"

L'anno scorso, di questi tempi, si diceva che al Milan mancava qualcosa in Europa e Italia per vincere. Su cosa avete lavorato?

"La sua prestazione a Roma è stata di altissimo livello, sia tecnico che per come si è mosso in campo. Sta bene ma va ancora gestito. Arriva da un lungo periodo di inattività e vedremo che scelte fare".

L'aspetto emozionale: Roma, Porto in casa e derby in una settimana. Avrebbe pensato all'inizio del percorso di trovarsi a questo punto?

Questa squadra in campionato sa sempre trovare una soluzione. In Champions a volte invece sono mancate. Occorre crescere in questo?

Pioli in conferenza: "Domani il crocevia finale"

L'allenatore rossonero ha anticipato i temi della sfida al Porto anche in conferenza stampa.

Mister, risuona ancora l'urlo "The Champions" dei tifosi del Milan prima della sfida all'Atletico. Quanto saranno importanti contro il Porto?

"Tanto e sono certo che domani saranno al nostro fianco. Contro il Porto abbiamo un'opportunità e le squadre forti sanno coglierle".

Quanto ci credete? E quanto peserà il derby nelle sue scelte di formazione?

"Non dobbiamo pensare ad altre partite, domani è il crocevia finale. Ci crediamo, abbiamo le qualità per interrompere questa striscia negativa di risultati. Dobbiamo solo concentrarci sulla sfida contro il Porto. Abbiamo una sola partita sulla quale dare il massimo, senza pensare al passato. All'andata abbiamo sbagliato in più situazioni, siamo stati sempre bravi a imparare dagli errori. Poi sappiamo cosa ci aspetta domenica prossima ma sarà un'altra situazione".

Si pensa all'Europa come punto di riferimento per gli arbitri: anche lì però si fa fatica a trovare uniformità. Non ha questa sensazione?

"Io penso prima di tutto una cosa: abbiamo vinto a Roma perché abbiamo giocato meglio dei nostri avversari e a Porto perché abbiamo giocato peggio di loro".

Tornando alla partita con la Roma, la infastidisce il fatto che nel post gara si sia parlato di più dell'arbitro che della vostra prestazione?

"Con la squadra ho visto bene la prestazione e valutato le tante cose positive fatte, anche dal punto di vista del carattere quando siamo rimasti in inferiorità numerica. Non possiamo perdere energie su altre situazioni che alla fine non ci riguardano tanto. Sentiamo di non meritare lo 0 in classifica ma abbiamo la possibilità di farlo domani sera contro un avversario molto forte. Ci aspetta una squadra esperta, che tiene bene il campo e dobbiamo cercare di giocare con molta intelligenza e stando attenti a tutto".

All'andata aveva individuato in Luis Diaz il giocatore più pericoloso del Porto. Cosa vi ha sorpreso dle modo di giocare della squadra portoghese all'andata?

"Quello che avevamo visto nella preparazione alla partita è quello che loro poi hanno messo in campo. Noi non siamo riusciti a impostare con sicurezza e controllare la partita. Il Porto alla fine ha meritato perché ha giocato meglio di noi. Probabilmente ci siamo mossi male e non siamo riusciti a saltare la loro pressione, aspetto che domani dovremo sicuramente curare meglio".

Come valuta il Porto e che squadra si aspetta dopo la partita di andata?

"Non posso conoscere il loro atteggiamento ma so che tengono bene il campo e hanno giocatori offensivi di qualità. Dovremo essere lucidi, precisi tecnicamente e non sbagliare le giocate semplici. Abbiamo le qualità per segnare dei gol".

Gioca Giroud?

"Dobbiamo fare ancora la rifinitura, deciderò dopo l'allenamento di oggi pomeriggio".

Maldini l'ha definita l'artefice della rinascita sportiva di questa società. Quando annuncerete il rinnovo del contratto?

"Quando il tuo lavoro viene riconosciuto è una cosa importante, sono molto contento del rapporto che ho con il club, con i miei dirigenti. Siamo tutti convinti di poter lavorare insieme, bene".