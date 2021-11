Champions, partite e curiosità sulla 4^ giornata

Numeri, curiosità, precedenti e statistiche delle gare della quarta giornata di Champions League: tutto quello che c'è da sapere della quarta giornata della competizione Condividi

Wolfsburg-Salisburgo, martedì 2 novembre, ore 18:45 Il Wolfsburg, escludendo i preliminari, viene da un pareggio e una sconfitta interna in Champions League in casa: in caso di nuova sconfitta contro il Salisburgo, sarebbe la prima volta che la squadra tedesca rimane a secco di vittorie in casa propria in Europa. Il Salisburgo invece arriva da un ottimo periodo di forma in Champions: se dovesse vincere, sarebbe la prima squadra austriaca a mettere in fila tre vittorie consecutive in Champions League dopo il Rapid Vienna nel 1982. Il gruppo G è comandato proprio dal Salisburgo, con 7 punti, mentre il Wolfsburg è il fanalino di cosa, a quota 2.

Malmoe-Chelsea, martedì 2 novembre, ore 18:45 Contro i blues, il Malmoe ha un bilancio che dice tre sconfitte su tre. Il Chelsea quest'anno ha perso l'unico match in trasferta disputato finora in Champions: era il 29 settembre e la squadra campione d'Europa veniva battuta all'Allianz Stadium dalla Juventus. In caso di nuova sconfitta, per il Chelsea si tratterebbe di una prima volta dai tempi di Roberto Di Matteo in panchina (novembre 2012). Dopo le prime tre giornate, il Chelsea occupa il secondo posto del gruppo H (quello della Juve), con 6 punti, mentre il Malmoe è fermo all'ultimo posto, ancora a 0.

Dynamo Kiev-Barcellona, martedì 2 novembre, ore 21 La squadra ucraina ha vinto solo tre dei tredici precedenti incontri contro il Barcellona. L'ultima vittoria risale al 5 novembre 1997 (4-0 al Camp Nou con tripletta di Andriy Shevchenko). Il Barça, invece, ha vinto tutti e cinque gli ultimi precedenti contro la Dynamo. Nel gruppo E, il Barcellona occupa il terzo posto con 3 punti, mentre la Dynamo Kiev è il fanalino di coda con un solo punto ottenuto dopo le prime tre giornate.

Bayern Monaco-Benfica, martedì 2 novembre, ore 21 Il Bayern è imbattuto contro il Benfica in tutte le undici sfide contro i portoghesi in competizioni europee. Il Benfica è la squadra che il Bayern ha affrontato più volte senza mai perdere nelle competizioni europee. Quella di martedì sera per il club tedesco sarà la 500esima partita ufficiale in tutte le competizioni europee: solo Barcellona (587) e Real Madrid (575) ne vantano di più. Nel gruppo E, il Bayern Monaco comanda in testa alla classifica con 9 punti, mentre il Benfica segue al secondo posto a quota 4.

Villarreal-Young Boys, martedì 2 novembre, ore 21 L'unico precedente tra le due squadre risale a due settimane fa, nel match d'andata che finì 4-1 per gli spagnoli, che proprio in quell'occasione hanno raccolto il risultato con più margine in un match di Champions League. Nel gruppo F, quello dell'Atalanta, il Villarreal occupa il secondo posto a 4 punti, mentre lo Young Boys è ultimo a quota 3.

Atalanta-Manchester United, martedì 2 novembre, ore 21 leggi anche Gasperini: "Con United non sarà ancora decisiva" Si tratta della quarta volta in cui l'Atalanta ospita una squadra inglese in una competizione europea dopo Everton, Manchester City e Liverpool (1V, 1P, 1S). In caso di vittoria, il Manchester United otterrebbe il 150esimo successo in Champions, diventando il primo club inglese a riuscirci e il quarto in Europa, dopo Real Madrid, Bayern Monaco e Barcellona. Nel gruppo F, il Manchester guida la classifica con 6 punti, mentre l'Atalanta insegue a 4, al terzo posto.

Siviglia-Lille, martedì 2 novembre, ore 21 Sarà il quinto confronto in competizioni europee tra le due squadre. Dopo due sconfitte nelle prime due partite, il Siviglia è rimasto imbattuto nelle due successive (una vittoria e un pareggio, nella gara d'andata, 0-0. Nel gruppo G, il Siviglia occupa il secondo posto in classifica con 3 punti, mentre il Lille insegue al terzo posto, a quota 2.

Juventus-Zenit, martedì 2 novembre, ore 21 leggi anche Allegri: "In 5 giorni abbiamo buttato via tutto" La Juve è imbattuta negli ultimi tre precedenti contro lo Zenit. Nell'ultimo confronto tra le due squadre, avvenuto due settimane fa, i bianconeri hanno vinto 1-0. Lo Zenit conta invece una sola vittoria contro le squadre italiane: contro il Milan, il 4 dicembre 2012 a San Siro. Nel gruppo H, la Juventus comanda al primo posto a punteggio pieno (9 punti), mentre lo Zenit è terzo con 3 punti dopo le prime tre giornate.

Milan-Porto, mercoledì 3 novembre, ore 18:45 leggi anche Hernandez per Juventus-Zenit, Milan-Porto a Turpin Il Milan è una delle tre squadre ancora a zero punti dopo le prime tre giornate, insieme a Lipsia, Besiktas e Malmoe. In generale, i rossoneri sono reduci da cinque sconfitte consecutive in Champions, la loro striscia negativa peggiore di sempre. Nell'ultimo precedente, il Porto ha vinto 1-0 al Dragao, due settimane fa, portandosi al terzo posto del gruppo B con 4 punti. Il Milan, come detto, è ancora fermo a 0.

Real Madrid-Shakhtar Donetsk, mercoledì 3 novembre, ore 18:45 Si prospetta un match spettacolare: nei cinque precedenti tra le due squadre, infatti, sono stati segnati una media di 4,6 gol a partita. Il Real Madrid, contro gli ucraini, ha una media di tre gol a partita: lo Shakhtar è quindi la seconda squadra 'preferita' dal Real. Solo contro il Galatasaray, tra le squadre affrontate almeno cinque volte, la media gol a partita dei blancos è superiore (3,4). Lo Shakhtar di De Zerbi invece, dopo le prime tre giornate, è una delle tre squadre a non aver ancora segnato neanche un gol in Champions, insieme a Dynamo Kiev e Malmoe. Nel gruppo D, quello dell'Inter, il Real Madrid occupa la seconda postizione a quota 6, con lo Shakhtar che invece è ultimo con un punto.

Manchester City-Club Brugge, mercoledì 3 novembre, ore 21 Il City ha vinto sei delle sette partite contro una squadra belga nelle competizioni europee, compresa la vittoria per 5-1 di due settimane fa, nell'unico precedente contro il Club Brugge. I belgi, invece, sono ancora alla ricerca dei primi tre punti nelle sfide contro club inglesi. Nel gruppo A, il City occupa il secondo posto in classifica, con 6 punti, mentre il Club Brugge è terzo a quota 4.

Lipsia-Paris Saint-Germain, mercoledì 3 novembre, ore 21 leggi anche Messi: "Voglio la Champions, poi ritorno al Barça" Quello di mercoledì sarà il quinto confronto tra le due squadre in Champions League, con il PSG che ha vinto tre dei quattro precedenti, di cui l'ultimo con il 3-2 al Parco dei Principi di due settimane fa. L'unica vittoria del Lipsia contro il club francese risale al novembre 2020 (2-1), l'unica volta in cui il club tedesco ha ospitato il PSG. Il Paris Saint-Germain comanda il gruppo A con 7 punti dopo le prime tre giornate, mentre il Lipsia è ancora fermo all'ultimo posto a 0 punti.

Liverpool-Atletico Madrid, mercoledì 3 novembre, ore 21 Quella di due settimane fa è stata l'unica volta in cui il Liverpool è riuscito a vincere un match contro l'Atletico Madrid (3-2), dopo aver raccolto due pareggi e due sconfitte nei primi quattro precedenti tra le due squadre. L'Atletico Madrid ad Anfield è ancora imbattuto (una vittoria e un pareggio). Nel gruppo B, quello del Milan, il Liverpool è al primo posto a punteggio pieno (9 punti), con l'Atletico che segue al secondo posto a quota 4.

Sporting Lisbona-Besiktas, mercoledì 3 novembre, ore 21 Lo Sporting è imbattuto nei tre precedenti contro il Besiktas. L'ultima sfida tra le due squadre, avvenuta due settimane fa, ha visto la squadra portoghese vincere per 4-1 in Turchia. Nel gruppo C lo Sporting occupa il terzo posto con tre punti, mentre il Besiktas è fermo all'ultimo posto con 0 punti.

Borussia Dortmund-Ajax, mercoledì 3 novembre, ore 21 Quello di mercoledì sarà il sesto confronto tra le due squadre, con l'Ajax che ha vinto tre precedenti, compreso l'ultimo alla Johann Cruijff Arena di due settimane fa, con quel 4-0 che ha rappresentato il più ampio risultato di una squadra olandese contro una tedesca nelle competizioni europee dal novembre 1976 (Feyenoord-Kaiserslautern 5-0). L'Ajax guida il gruppo C con 9 punti, mentre il Borussia Dortmund insegue al secondo posto a quota 6.