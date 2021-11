Ronaldo: "Un punto d'oro, Gasperini fantastico"

Il portoghese al termine della sfida contro i nerazzurri: "Giocare contro l'Atalanta è sempre dura, Gasperini è fantastico e loro sanno sempre cosa fare, quando ero alla Juve abbiamo sempre trovato difficoltà. Ma siamo stati bravi a non mollare e anche un po' fortunati nel trovare il pareggio alla fine, questo è un punto molto importante". E Solskjaer esalta CR7: "Per noi è come Jordan per i Bulls"

Un'altra fantastica doppietta in Champions League per Cristiano Ronaldo, che raggiunge per ben due volte l'Atalanta costringendola sul 2-2 nel finale della sfida del Gewiss Stadium. Una gara complicata per il Manchester United, che si tiene stretto questo punto conquistato: "È stata una partita difficile, so che giocare a Bergamo contro l'Atalanta è sempre dura – le parole di CR7 nel post partita - Ma ci abbiamo creduto fino alla fine e ho aiutato la squadra a conquistare un punto, sono molto felice. Non molliamo mai, ci crediamo fino all'ultimo minuto e questo per noi credo sia un buon risultato. Può essere un punto molto importante per il nostro cammino nel girone. L'inizio è stato molto difficile, sapevamo che l'Atalanta avrebbe pressato molto. Loro hanno un allenatore fantastico, sanno sempre cosa fare in ogni situazione e lo so bene perché, quando li ho affrontati con la Juventus, è sempre stata dura. Ma noi abbiamo fatto il nostro lavoro, abbiamo difeso bene e alla fine abbiamo avuto anche un po' di fortuna, ma questo è il calcio. Dobbiamo ancora migliorare, abbiamo giocatori diversi e un gioco nuovo, c'è bisogno ancora di tempo per crescere e diventare più forti".