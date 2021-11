Sheriff-Inter, dove vedere la partita in tv

I nerazzurri volano in Moldavia per la gara di ritorno contro lo Sheriff, squadra già battuta a San Siro nella terza giornata della fase a gironi della Champions League: tutte le informazioni su come vedere la partita in tv

Ancora aperto il discorso qualificazione nel girone D, dove l' Inter ha ottenuto la prima vittoria alla terza giornata contro lo Sheriff , dopo aver iniziato il suo percorso in Champions League con una sconfitta in casa contro il Real Madrid e un pareggio in casa dello Shakhtar Donetsk. Quattro punti, quindi, per i nerazzurri, che cercano quindi una gara importante in questa gara di ritorno a Tiraspol. L'Inter insegue proprio lo Sheriff, che a quota 6 punti comanda la classifica del girone D insieme al Real Madrid.

Dove vedere Sheriff-Inter in tv

leggi anche

Champions League, calendario della quarta giornata

La gara tra Sheriff e Inter, valida per la quarta giornata della fase a gironi (gruppo D) della Champions League 2021/2022, si gioca allo Stadionul Sheriff di Tiraspol con fischio d'inizio alle ore 21. Il match sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 252 (satellite e internet). Disponibile su Sky Go, anche in HD, e in streaming su NOW. Telecronaca del match affidata ad Andrea Marinozzi, commento tecnico di Beppe Bergomi. A bordocampo Andrea Paventi. Diretta Gol Maurizio Compagnoni.