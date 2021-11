Champions League, calendario della quarta giornata

Archiviato il turno di campionato, torna protagonista la Champions League sui canali Sky Sport. Protagoniste anche le quattro italiane, con Atalanta e Juventus che vogliono compiere passi importanti verso il passaggio agli ottavi di finale già dal martedì. I nerazzurri ospiteranno al Gewiss Stadium il Manchester United, mentre i bianconeri in caso di vittoria in casa contro lo Zenit avranno la matematica certezza del passaggio del turno. Mercoledì che può rappresentare invece un'ultima speranza per il Milan, ancora fermo a zero punti e che deve assolutamente vincere alle 18.45 contro il Porto. Alle 21 toccherà all'Inter, sul campo dello Sheriff, per provare a replicare il successo di San Siro. Ecco il programma completo della quarta giornata di Champions League.