Squalifica ridotta: Griezmann col Milan ci sarà

Antoine Griezmann sarà a disposizione del Cholo Simone per la sfida di Champions League contro il Milan in programma mercoledì 24 novembre al Wanda Metropolitano di Madrid. Come riporta il quotidiano spagnolo Marca, la Uefa ha accolto il ricorso presentato dall’Atletico Madrid riducendo di una giornata la squalifica dell’attaccante francese, espulso per una brutta entrata ai danni di Firmino nel match contro il Liverpool che si è giocato in Spagna e successivamente sanzionato con due turni di squalifica. Una sanzione adesso dimezzata. Griezmann, che ha già saltato la prima (e ora unica) giornata di stop sempre contro il Liverpool nel match perso dagli spagnoli ad Anfield, ci sarà dunque per l’importantissima sfida contro i rossoneri.