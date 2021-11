Chelsea-Juve a Jovanovic, Siebert per l'Atalanta

Designati gli arbitri per i match del martedì di Champions League: Srdjan Jovanovic dirigerà Chelsea-Juventus a Stamford Bridge (fischio d'inizio alle ore 21), mentre a Berna la sfida tra Young Boys e Atalanta è stata affidata al tedesco Daniel Siebert (anche qui, si parte alle ore 21). Entrambe le gare saranno tramesse in diretta sui canali Sky Sport

Srdjan Jovanovic arbitrerà la partita Chelsea-Juventus, in programma martedì sul terreno dello Stamford Bridge di Londra e valida per la 5^ giornata del Girone H della Champions League. Il direttore di gara serbo sarà assistito dai connazionali Uros Stojkovic e Milan Mihajlovic. Il quarto uomo sarà un altro serbo: Novak Simovic. Al Var ci sarà lo spagnolo Alejandro Hernandez, mentre il connazionale Juan Martinez Munuera sarà presente in qualità di Avar.