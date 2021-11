Gasperini: "Serve di più in fase difensiva"

L'allenatore nerazzurro non fa drammi dopo il pareggio in Svizzera: "Dovremo vincere l'ultima contro il Villarreal. Avrei preferito avere due risultati su tre, ma a inizio girone avrei firmato per arrivare al'ultima in queste condizioni". E sulla prestazione dei suoi: "La gara si era incanalata bene, abbiamo preso dei gol brutti. Dobbiamo fare qualcosa in più in fase difensiva"

Un'altalena di emozioni porta al 3-3 finale tra Young Boys e Atalanta. Al termime della gara, Gian Piero Gasperini ha analizzato così la sfida ai microfoni di Sky Sport: "Siamo stati in vantaggio due volte e abbiamo preso due brutti gol. La partita si era incanalata bene, abbiamo sfiorato più volte il terzo gol. Abbiamo fatto meglio il secondo tempo del primo, dove siamo calati un po' in attenzione e queste partite cambiano in poco tempo. Loro hanno preso fiducia, menomale che alla fine siamo riusciti a rimediare. "Dobbiamo recuperare un po' di attenzione, perchè abbiamo delle disattenzioni su palle non così pericolose. Queste squadre giocano sempre per vincere, creano occasioni e in Champions gli 0-0 non esistono. Però noi possiamo fare qualcosa in più nella fase difensiva". Un pareggio che costringe l'Atalanta a vincere l'ultima gara contro il Villarreal per conquistare gli ottavi di finale: "Avrei preferito avere due risultati su tre. Adesso sappiamo di avere un solo risultato, però il Villarreal è una buonissima squadra. Dovremo fare una grande partita, però all'inizio avremmo firmato per arrivare all'ultima giornata in queste condizioni".