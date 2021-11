Inter-Shakhtar Donetsk, dove vedere la gara in tv

Tre punti per avvicinare sempre più l’accesso agli ottavi di finale di Champions League , traguardo che potrebbe essere ufficialmente centrato già questa sera dall’ Inter in casa di vittoria contro lo Shakhtar Donetsk e di mancato successo dello Sheriff contro il Real Madrid. I nerazzurri infatti sono secondi nel raggruppamento D di Champions League con 7 punti, alle spalle del Real Madrid che comanda il raggruppamento con 10 e davanti allo Sheriff Tiraspol (6 punti) e allo lo Shakhtar Donetsk (1 punto ottenuto proprio contro i nerazzurri) allenato da Roberto De Zerbi.

Dove vedere Inter-Shakhtar Donetsk in tv

approfondimento

Champions, le curiosità sulla quinta giornata

La gara tra Inter e Shakhtar Donetsk, valida per la quinta giornata della fase a gironi (gruppo D) della Champions League 2021/2022, si gioca mercoledì 24 novembre a San Siro con fischio d'inizio alle ore 18.45. Il match sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 252 (satellite e internet). Disponibile su Sky Go, anche in HD, e in streaming su NOW. Telecronaca del match affidata a Maurizio Compagnoni, commento di Beppe Bergomi; a bordocampo Andrea Paventi e Matteo Barzaghi. Telecronaca Diretta Gol Daniele Barone