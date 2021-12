Porto, Pepê positivo al Covid: salta l'Atletico

Lo ha annunciato l'allenatore del club portoghese, Sergio Conceiçao, in conferenza stampa. In dubbio anche Grujic, Joao Mario e 'l'altro' Pepe, il difensore ex Real Madrid. Il Porto giocherà contro l'Atletico Madrid in un match da cui si possono anche decidere le sorti della qualificazione o meno del Milan, impegnato a San Siro contro il Liverpool. Il match del Dragao sarà trasmesso in diretta su Sky Sport 254

Nella conferenza stampa della vigilia del match di Champions League tra Porto e Atletico Madrid, l'allenatore della squadra portoghese, Sergio Conceiçao , ha annunciato l'assenza dal gruppo di Pepê , il giovane attaccante brasiliano classe 1997: " Pepê è positivo al Covid e per questo non potrà giocare ". Il Porto, per la sfida decisiva contro l'Atletico, ha già tre giocatori in forse: si tratta del centrocampsita Marko Grujic, dell'ex Inter Joao Mario e dell'altro Pepe, il difensore ex Real Madrid.

La situazione del gruppo B

leggi anche

Battere i Reds e sperare: Milan agli ottavi se...

Da Porto-Atletico Madrid si potranno decidere le sorti anche del Milan, impegnato nell'altro match del girone, contro il Liverpool. La squadra di Conceiçao, attualmente seconda in classifica con 5 punti, si qualificherà in caso di vittoria o in caso di pareggio se il Milan non dovesse vincere a San Siro contro i Reds. Dal canto suo, il Milan per passare deve necessariamente vincere contro il Liverpool, sperando in un pareggio tra Porto e Atletico, o al massimo in una vittoria dell'Atletico Madrid con uno scarto inferiore a quello eventualmente ottenuto contro i Reds.