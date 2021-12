Conference League, Tottenham-Rennes non si gioca

Cancellata tappa giapponese salto con sci

La tappa di Coppa del mondo di salto con gli sci di gennaio in Giappone è stata cancellata per coronavirus. Le donne avrebbero dovuto saltare a Sapporo l'8 e 9 gennaio e a Zao il 14 e 15 gennaio, e gli uomini a Sapporo il 21, 22 e 23 gennaio. La Federsci internazionale è al lavoro per sostituire le gare cancellate. I Giochi di Pechino sono in programma dal 4 al 20 febbraio e l'ultima Coppa del Mondo maschile e femminile in vista del momento clou della stagione è fissata per il 29 e 30 gennaio a Willingen, in Germania.