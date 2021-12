Inzaghi: "Lautaro sta bene, De Vrij è in dubbio"

L'allenatore nerazzurro presenta la sfida di Madrid che mette in palio il primo posto nel girone: "Dovremo fare qualcosa in più rispetto alla gara di San Siro. Correa è out, Lautaro sta bene, per De Vrij deciderò dopo l'allenamento. La svolta rispetto a inizio stagione? Ci conosciamo meglio". Real Madrid-Inter, martedì ore 21, in diretta su Sky Sport Action e Sky Sport 253

Che aspettative ha per la partita di domani? L'assenza di Benzema cambia i suoi piani?

"Penso che sarà una gara importante per noi, vogliamo fare una grande partita contro il Real. All’andata abbiamo fatto bene ma non è bastato, domani dovremo fare qualcosa in più. Benzema è un giocatore importantissimo per loro, ma noi allenatori dobbiamo convivere con questi problemi. Nell’ultima gara è entrato Jovic ed ha fatto gol, il Real ha grandi risorse"

Rispetto alle prime gare siete migliorati tantissimo. Che cosa avete cambiato per ottenere questi straordinari risultati?

"Penso che ci siamo conosciuti meglio, ma penso che anche inizialmente la squadra giocava bene ed esprimeva un buon calcio. L’esempio lampante è la gara d’andata contro il Real. Noi però abbiamo continuato a lavorare bene, ora veniamo da un’ottima striscia di risultato che ci ha dato tantissima autostima"

Ti rivedi in qualche caratteristica di Ancelotti?

"Per Carlo parla la sua carriera. Prima della gara d’andata abbiamo parlato, ed è sempre un piacere parlare di calcio con lui. Sono contento che sta andando bene in Liga, ha già raggiunto gli ottavi di Champions, gli vanno fatti i complimenti. Stiamo palando un grandissimo che ha vinto tanto"

Quali sono le condizioni fisiche di Lautaro e De Vrij? Ci sono altri acciaccati?

"Non ci saranno Ranocchia, Darmian, Satriano e Correa. Mi spiace molto per Correa, lo conosco bene, era in crescita, stava molto bene. Sarà una perdita importante, ma cercheremo di sopperire anche a questa assenza. Lautaro non ha avuto problemi nella sgambata di ieri, su De Vrij e Kolarov vedremo le loro condizioni dopo l’allenamento post-conferenza"