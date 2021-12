L'allenatore nerazzurro recrimina per la sconfitta del Bernabeu: "Speravamo in un risultato diverso, ma torniamo a casa con la personalità dimostrata. Abbiamo creato tanto, l'unica pecca è aver chiuso il primo tempo sotto 1-0". E sull'espulsione di Barella: "Ha fatto un errore grave, ma ha già chiesto scusa. Spero che non accada più" REAL MADRID-INTER 2-0, GOL E HIGHLIGHTS Condividi

L'Inter perde 2-0 sul campo del Real Madrid e dice addio al primo posto nel girone. Una sconfitta immeritata secondo Simone Inzaghi, intervenuto dopo la partita ai microfoni di Sky Sport: "C'è molto rammarico, soprattutto per un primo tempo fatto bene e con personalità. Abbiamo creato diverse situazioni, i numeri sono a nostro favore ma siamo andati sotto gol di un gol e probabilmente non era quello che si era visto in campo. Torniamo a casa con la personalità dimostrata al Bernabeu, chiaramente speravamo in un risultato diverso ma ci servirà per il futuro".

"Barella ha fatto un errore grave, ma ha già chiesto scusa" vedi anche Barella, reazione su Militao: rosso diretto. VIDEO Una partita indirizzata anche dall'espulsione di Barella nel secondo tempo, cacciato per un fallo da reazione su Militao: "Barella ha fatto un errore grave, ma è un ragazzo intelligente e ha già chiesto scusa. Era una partita aperta, avevamo sfiorato l'1-1, dispiace perchè è un giocatore importante per noi. Non doveva farlo, però gli servirà come esperienza e soprattutto speriamo che non capiti più nè a lui nè a un suo compagno".

"Torniamo da Madrid con tante buone cose" vedi anche Cambiasso torna al Bernabeu: i suoi ricordi. VIDEO L'Inter esce comunque con dei risvolti positivi dalla sfida del Bernabeu: "A livello di gioco abbiamo sviluppato bene. Abbiamo creato tantissime situazioni, l'unica pecca è aver terminato il primo sotto 1-0. Era la sesta partita di fila, con qualche giocatore un po' stanco, ma sulla prestazione c'è poco da dire. Contro il Real Madrid abbiamo giocato bene entrambe le partite ma abbiamo sempre perso, evidentemente dobbiamo fare qualcosa in più. Torniamo da Madrid con tante cose buone, ma ci interessava il risultato. Ora pensiamo al campionato. Chi mi piacerebbe evitare? Ci sono squadre fortissime, una vale l'altra. L'importante sarà arrivare a quel momento nelle condizioni migliori".