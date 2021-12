Dopo il rinvio di Atalanta-Villarreal per neve, è arrivato un simpatico commento da parte di Marten De Roon sulla gara non disputata. Attraverso il suo profilo Instagram, il centrocampista dell'Atalanta ha voluto rendere l'idea su ciò che i calciatori si sono trovati di fronte allo stadio in attesa del fischio d'inizio

In attesa di disputare la gara con il Villarreal rinviata per la copiosa nevicata caduta sul terreno di gioco del Gewiss Stadium, c'è il tempo anche per sdrammatizzare da parte dei giocatori dell'Atalanta. E' stato Marten De Roon, attraverso il suo profilo Instagram, a spiegare in maniera ironica come sarebbe stato l'avvicinamento al calcio d'inizio da parte sua e dei suoi compagni di squadra Zapata e Koopmeiners. Un fuoripista sugli sci che, da un certo punto di vista, lascia intendere quale fosse lo stato del terreno di gioco ricoperto dalla neve e che, nonostante l'abile lavoro degli opratori del Gewiss Stadium, è stato ritenuto troppo pericoloso per la disputa di un incontro così importante, nel quale Atalanta e Villarreal si giocheranno la qualificazione agli ottavi di Champions League. Nella speranza che 24 ore circa dopo il rinvio della gara si possa giocare in condizioni di normalità.