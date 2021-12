Come si presenta il campo

Sgomberato anche dalla neve residua che era rimasta a bordocampo, il campo oggi si presenta in ottime condizioni: ieri non erano stati nemmeno rimessi i teloni perché non era prevista ancora neve e in effetti dopo il rinvio non ne è scesa più su Bergamo. Si giocherà dunque su un "vero" campo, a differenza di ieri quando in alcuni punti (come nella zona a ridosso dei tifosi del Villarreal) c’erano anche lastre di ghiaccio misto a fango molto pericolose.