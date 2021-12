La Juve si qualifica da prima del girone se...

La squadra di Allegri è già aritmeticamente qualificata agli ottavi di Champions, resta da capire se passerà come prima o seconda del girone H. Dopo la sconfitta 4-0 a Stamford Bridge al momento, seppur a pari punti, è in testa il Chelsea in virtù della differenza reti negli scontri diretti. Vediamo le combinazioni che porterebbero i bianconeri al primo posto dopo l'ultima partita contro il Malmoe