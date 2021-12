Il Real Madrid vince 2-0 contro l'Inter e conserva il primo posto nel girone. Tra i protagonisti della sfida anche Luka Modric , che ai microfoni di Sky Sport ha parlato così di questi primi mesi di gestione Ancelotti: " Il mister è spettacolare come persona e come allenatore. La sua gestione della squadra è meravigliosa. Credo che si veda nei risultati e nel gioco che esprime la squadra. Siamo contenta. Ci dà fiducia e trasmette tranquillità. Ti aiuta in campo quando sai che dietro c'è qualcuno che ti sostiene. Siamo all'inizio, siamo a metà stagione e c'è molto da fare. Dobbiamo continuare a dare tutto partita dopo partita e ci auguriamo che alla fine riusciremo a vincere qualcosa ".

Soddisfatto anche lo stesso Ancelotti, che a Sky Sport ha analizzato così la sfida: "Mi tengo tutta la partita, anche quando l'Inter ha spinto un po' di più nel primo tempo eravamo messi bene dietro. Abbiamo controllato bene la partita, siamo stati pericolosi in contropiede, non ho visto pecche nella squadra. Qua sono critici nel parlare di possesso palla, ma le partite le vinci se fai gol. L'Inter è una squadra forte, difficile da controllare. Nella nostra intenzione non c'era di pressare forte in avanti, ma di aspettare perchè con un blocco più basso riusciamo a difendere meglio. Abbiamo le qualità per competere fino alla fine, sia per vincere la Liga che per giocarci la Champions". Ancelotti che si è poi intrattenuto con Florentino Perez, scherzando in compagnia del numero uno del Real Madrid. "Siamo in luna di miele", ha detto l'allenatore delle merengues, strappando una risata a Florentino.