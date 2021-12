“Non è stato un errore umano, è stato un errore della Uefa, ci scusiamo con tutti”. Intervenendo nel corso della riunione telematica del Comitato esecutivo della Uefa che si è tenuta nel primo pomeriggio, il presidente Aleksander Ceferin torna sul sorteggio degli accoppiamenti degli ottavi di Champions, con il clamoroso errore che ha reso necessaria la ripetizione, e nel farlo sottolinea nuovamente come si sia trattato di un problema con il software utilizzato: “Abbiamo saputo che qualcosa era andato storto e abbiamo sentito telefonicamente i fornitori del software, optando per la ripetizione del sorteggio. Abbiamo deciso di essere trasparenti e dirlo per imparare per il futuro. Non possiamo essere così dipendenti dalla tecnologia”, ha concluso, sottolineando che errori del genere non devono più ripetersi.