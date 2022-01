Visite ok per Onana, l'Inter ha avvisato l'Ajax: il portiere arriverà a zero a luglio 2022. Era lui il titolare della squadra che segnò quattro gol al Real, eliminò la Juve e arrivò letteralmente a pochi secondi dalla finale di Champions League tre anni fa. Di quell'undici ne sono rimasti pochissimi. E chi è partito dove gioca ora?

