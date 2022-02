Mercoledì 16 febbraio riprende il percorso dell'Inter in Champions League con gli ottavi di finale (da seguire in diretta su Sky Sport), la squadra di Inzaghi sarà impegnata contro il Liverpool. I nerazzurri hanno pubblicato la lista per la seconda fase della competizione. Kolarov esce dall'elenco dei 24 giocatori, fuori anche Sensi (ceduto in prestito alla Sampdoria). Entrano in lista i due nuovi acquisti Gosens e Caicedo

