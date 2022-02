La Uefa ha reso note le designazioni arbitrali per le prime quattro gare degli ottavi di Champions. I nerazzurri saranno diretti dal direttore di gara polacco Marciniak: con lui, in quattro precedenti, due vittorie, un pareggio e una sconfitta

Sarà Szymon Marciniak l'arbitro di Inter-Liverpool , gara valida per l'andata degli ottavi di finale di Champions League in programma a San Siro mercoledì 16 febbraio alle 21. Il direttore di gara polacco sarà coadiuvato da soli connazionali : Pawel Sokolnicki e Tomasz Listkiewicz saranno gli assistenti, Pawel Raczkowski il quarto uomo mentre al Var ci saranno Tomasz Kwiatkowski e Bartosz Frankowski.

I precedenti di Marciniak con l'Inter

Per Marciniak, 41 anni, sarà il quinto incrocio in carriera con l'Inter. Nei quattro precedenti con l'arbitro di Plock i nerazzurri hanno trovato due vittorie, un pareggio e una sconfitta, arrivata nel match di andata degli ottavi di finale di Europa League contro il Wolfsburg nella stagione 2014/15 (3-1). In Champions, invece, con il direttore di gara polacco l'Inter ha pareggiato in casa contro il Barcellona nella fase a gironi della stagione 2018/19 (1-1) e ha vinto in trasferta contro lo Slavia Praga nell'annata successiva (1-3). Confortante il precedente più recente, la netta vittoria contro lo Shakhtar Donetsk (5-0) nella semifinale di Europa League 2019/20.