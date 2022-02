Dopo un inizio a rilento, Denzel Dumfries sta conquistando sempre più la fiducia dei tifosi nerazzurri. A poche ore dalla sfida contro il Liverpool valida per gli ottavi di Champions, l’esterno olandese ha parlato a Uefa Tv: "Siamo una grande squadra, giochiamo un calcio fantastico e ci divertiamo molto". Poi rivela un aneddoto: "Due settimane fa, tutti erano molto arrabbiati con me perché avevo aggiunto del pollo alla mia pasta con pesto. Per loro era un insulto alla pasta. Ho capito che non devo farlo più"

Gli inizi, la nazionale olandese, l’arrivo all’Inter, dove sta conquistando sempre più i tifosi, la vita extra campo in Italia. A partire dal cibo. Denzel Dumfries ha parlato a Uefa T v a poche ore dalla sfida di andata degli ottavi di Champions contro il Liverpool. "Per me è sempre stato chiaro che sarei diventato un calciatore professionista – ha raccontato i suoi inizi così -, ne ero assolutamente convinto". Da Aruba (paese di origine del padre) ai Paesi Bassi, dove è nato:"Ho sempre voluto giocare nella Nazionale olandese, e sapevo che un giorno ci sarei riuscito. Ho contattato la loro Federcalcio per sapere che possibilità avessi di fare questo passaggio. Pensavano fosse strano che inviassi un messaggio così, considerando il fatto che stavo giocando a Barendrecht (nei Paesi Bassi). Ma sapevo che avrei potuto fare il cambio di Nazionale se non avessi ancora giocato un match internazionale".

L’Inter, e quella volta con il pollo nella pasta…

Dopo aver ripercorso il suo inizio con la maglia del Psg Eindhoven: "Sapevo che sarei diventato giocatore internazionale se fossi andato lì. Nonostante non abbia vinto titoli – ha aggiunto Dumfries - il mio gioco è migliorato. Ho fatto il mio debutto in Champions League e in Nazionale. E ho imparato un sacco di cose su di me a livello personale". In estate il passaggio all’Inter e l’eredità di Hakimi da raccogliere. Ma Italia vuol dire anche cibo, l’esterno olandese rivela un aneddoto: "Due settimane fa, erano molto arrabbiati con me perché avevo aggiunto del pollo alla mia pasta con pesto. Per loro era un insulto alla pasta. Ho capito che non devo farlo più". All’Inter si trova molto bene: "Giochiamo un calcio fantastico e ci divertiamo molto. Quando il club si è messo in contatto con me e ho capito che facevano sul serio, ho capito che era quello il club dove volevo andare. Siamo concentrati sul vincere, siamo sulla strada giusta e sono sicuro che continueremo su questo cammino".