Il destino ha posto Psg e Real Madrid contro negli ottavi di finale di Champions League, super sfida tra due tra le grandi contendenti alla vittoria finale. Ma i due club sono avversari anche sul mercato, soprattutto dopo che i blancos in estate hanno provato a strappare ai francesi Kylian Mbappé. Un trasferimento, quello del fuoriclasse classe 1998 in Spagna, che potrebbe comunque concludersi la prossima estate, con un anno di distanza, a parametro zero. Una vicenda che, insieme alla storia relativa alla Superlega, ha peggiorato i rapporti tra le due società, come confermato dallo stesso Nasser Al-Khelaifi in un'intervista a Canal+: "Lo sanno tutti ed è inutile che lo nasconda, non abbiamo quasi nessun rapporto con loro. Non tornerò indietro su quello che è successo, abbiamo opinioni, mentalità e obiettivi molto diversi. Credo in un calcio accessibile a tutti, dal club più piccolo al più grande, e loro non la pensano allo stesso modo".