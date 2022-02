Dove vedere Sporting CP-Manchester City

Ruben Amorim contro Pep Guardiola: è uno degli incroci previsti dal calendario degli ottavi di finale di Champions League. A Lisbona si sfidano lo Sporting CP e il Manchester City. Di fronte l’allenatore portoghese, che in patria è accostato a Mourinho, e quello che lo stesso Amorim ha definito alla vigilia “il miglior allenatore del mondo”. Il City ha strappato il pass per gli ottavi vincendo uno dei gironi più difficili di quest'edizione davanti a Paris Saint-Germain e Lipsia. Lo Sporting CP, invece, è arrivato secondo nel girone C, riuscendo nell'impresa di eliminare dalla competizione il Borussia Dortmund, arrivato al terzo posto davanti al Besiktas quarto in un raggruppamento vinto dall’Ajax. I portoghesi hanno ottenuto 9 punti, gli stessi dei tedeschi, ma hanno avuto la meglio grazie alla differenza reti negli scontri diretti: una vittoria a testa, ma risultato complessivo di 3-2 in favore della squadra di Amorim. Sporting e City si sono già affrontate in una competizione europea: è successo negli ottavi di finale dell’Europa League 2011/12. A superare il turno furono i portoghesi, premiati dalla regola dei gol in trasferta dopo la vittoria per 1-0 in casa e il ko per 3-2 in Inghilterra.