Inter-Liverpool, dove vedere la partita in tv

I nerazzurri di Simone Inzaghi ospitano i Reds di Jurgen Klopp a San Siro, per l'andata degli ottavi di finale di Champions League: tutte le informazioni su come vedere la partita in tv

L'Inter è la prima squadra italiana impegnata negli ottavi di finale di Champions League. I nerazzurri di Simone Inzaghi affronteranno il Liverpool di Jurgen Klopp, una delle grandi favorite per la vittoria della competizione. Sarà la quinta sfida tra queste due squadre in campo europeo, anche i precedenti quattro risalgono a fasi a eliminazione diretta della Champions League. Nella prima occasione in semifinale passò l'Inter, che poi andò a vincere la vecchia Coppa dei Campioni nel 1964/1965. La seconda, invece, risale agli ottavi della stagione 2007/2008 e vide prevalere i Reds. Ora un'altra grande sfida, che vivrà questo primo atto a San Siro a partire dalle ore 21.

Dove vedere Inter-Liverpool in tv

leggi anche

Bastoni ce la fa: Reds con D. Jota, Salah e Manè

La partita sarà visibile in esclusiva su Prime Video per tutti i clienti Sky Q e abbonati ad Amazon Prime. Il match tra Inter e Liverpool sarà visibile senza uscire da Sky Q, in modo semplice e diretto, attraverso l'App Prime Video di Amazon per tutti coloro che possiedono il decoder Sky Q e sono abbonati al servizio Amazon Prime.