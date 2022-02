L’amministratore delegato nerazzurro ha parlato dei rinnovi di contratto dei due croati: "Siamo in fase di negoziazione. Nel momento in cui i giocatori svincolati hanno il piacere di continuare, credo che anche da parte nostra ci sia altrettanto sentimento". E sulla firma del prolungamento dei dirigenti: "È un atto formale. Siamo contenti di proseguire questa nostra avventura in un club come l'Inter"

Per l’Inter che prosegue nel momento decisivo della sua stagione, continua a tenere manco anche il tema rinnovi. Intanto per Marcelo Brozovic e Ivan Perisic, poi per la dirigenza. L’amministratore delegato nerazzurro Beppe Marotta ne ha parlato nel pre partita di Inter-Liverpool a Sky: "Per quanto riguarda noi del management – ha spiegato -, la firma rappresenta un atto formale, siamo tutti contenti di proseguire questa nostra avventura in un club importante come l'Inter, con una proprietà che è sempre vicina e vuole ancora da noi ottenere qualcosa di importante. Per quanto riguarda i rinnovi dei giocatori, siamo in fase di negoziazione, ma queste sono dinamiche che si verificano in questo momento della stagione. Nel momento in cui i giocatori svincolati hanno il piacere di continuare, credo che anche da parte nostra ci sia altrettanto sentimento. Il riferimento è a Perisic? Esatto”.