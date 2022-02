Fabio Capello dopo la sfida di Champions League: "L'Inter ha fatto una grande prestazione, la migliore dell'anno, ed è stata alla pari con il Liverpool, questa è già una bella cosa. Ma la differenza l'hanno fatta i cambi, così come nel derby. Le sostituzioni hanno favorito i Reds"

All'Inter non è bastata un'ottima prestazione per ottenere un risultato positivo contro il Liverpool. I Reds a tratti soffrono la pressione dei nerazzurri, ma nel finale vincono con le reti di Firmino e Salah. Un particolare ha fatto la differenza secondo Fabio Capello: "La differenza l'hanno fatta i cambi. Nel derby, dopo i cambi, ha vinto il Milan, questa volta quest'aspetto ha favorito il Liverpool", le parole dell'ex allenatore nel post partita negli studi di Sky Sport.