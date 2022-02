È soddisfatto della prestazione dei suoi Massimiliano Allegri al termine della gara pareggiata dalla Juventus con il Villarreal. L'allenatore bianconero, tuttavia, è rammaricato per aver subito il gol nel momento in cui la squadra sembrava essere in controllo della gara: " Abbiamo preso gol in sei contro uno - dice - Neanche loro credevano di poter riuscire a fare gol, perché potevano giocare solo queste imbucate non avendo un centravanti e noi dovevamo stare più attenti ". Più in generale sulla gara: "Credo che abbiamo fatto una buona partita , ricercavamo bene l'ampiezza, abbiamo avuto le nostre occasioni, loro hanno avuto due o tre occasioni dopo il nostro vantaggio e poi abbiamo subito il pari quando sembrava la partita stesse scivolando via - dice ancora - Avevamo in pugno la gara e siamo stati un po' troppo leggeri, quando diventiamo un po' bellini poi succedono queste cos e".

"Il ritorno? Sarà una finale, conterà solo vincere"

Doverosa la citazione per Vlahovic, autore del gol del vantaggio all'esordio in Champions League: "Dusan è stato molto bravo e non solo nell'occasione del gol - prosegue Allegri - Era il suo primo impatto in Champions e di fronte aveva un giocatore molto forte e molto esperto come Raul Albiol. Anche Morata è stato bravo ma direi che tutta la squadra ha fatto una buona partita". Sull'avversario e sulle possibilità di qualificazione: "Certo non potevamo pensare di venire qui e vincere 3-0 contro una squadra molto esperta come il Villarreal, al ritorno con la nuova regola che abolisce il vantaggio dei gol segnati in trasferta sarà come giocarsi una finale e dunque bisognerà solo vincere. Tuttavia recupereremo qualche giocatore e questo fa comodo perché avere delle scelte in più è molto importante. Il cappotto gettato via? L'ho recuperato, ma non era rabbia era solo perché avevamo preso un paio di imbucate che non dovevamo concedere nel finale".