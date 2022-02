"La situazione in Ucraina è molto complessa"

Dopo il 2-2 contro l'Ajax, Yaremchuk ha commentato il suo stato d'animo a Sky Sport: "Per me è molto difficile parlarne e la situazione nel nostro Paese è davvero complessa - le parole del 26enne, che è stato anche ammonito per essersi tolto la maglia al momento dell'esultanza - il calcio è il calcio ma ci sono tante cose che stanno succedendo in Ucraina. Io faccio il mio lavoro qui ma penso al mio Paese". Con un messaggio per i suoi tifosi: "Sono un professionista, so cosa devo fare in campo e faccio tutto quello che posso per i tifosi del Benfica: fare gol e aiutare la squadra è il mio lavoro". L'attaccante ucraino ha anche parlato del passaggio del turno, argomento rinviato alla partita di ritorno: "Non siamo soddisfatti ma abbiamo la partita in trasferta. Dobbiamo fare un bel risultato ad Amsterdam e ne abbiamo la possibilità".