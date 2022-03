L'Inter vola ad Anfield per sfidare il Liverpool e cercare una clamorosa rimonta negli ottavi di Champions. Tra gli attuali giocatori nerazzurri ce ne sono due che, in passato, hanno già eliminato Klopp: si tratta di Sanchez e Handanovic che, all'epoca all'Udinese, eliminarono il 2 ottobre 2008 il Borussia Dortmund nel primo turno di Coppa Uefa 2008/09: al Friuli i tedeschi si imposero 2-0 nel ritorno ("pareggiando" il ko per 2-0 all'andata), ma ai rigori fu l'Udinese a qualificarsi. Ricordate chi giocò quel match?