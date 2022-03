I nerazzurri sono chiamati a ribaltare la sconfitta per 2-0 dell'andata per centrare la qualificazione ai quarti di finale. Quante volte le italiane in Champions sono riuscite a rimontare e passare il turno dopo aver perso la gara di andata con due gol di scarto? Ecco le 3 imprese, con un precedente che comprende.... Inter-Liverpool!