Ancelotti: "Daremo al Bernabeu ciò che vuole"

L'allenatore del Real Madrid ai microfoni di Sky alla vigilia della partita del Bernabeu, ritorno degli ottavi di finale (mercoledì 9 marzo alle 21): "Si può vincere anche con un solo gol di scarto, tutti pensano a una grande rimonta ma serve una partita intelligente. La possibile assenza di Mbappé non cambia i nostri piani. Vogliamo regalare a Florentino Perez i quarti di finale per il suo compleanno"

Vincere per ribaltare lo 0-1 dell'andata: è l'obiettivo del Real Madrid, che mercoledì sera ospita al Bernabeu il Paris Saint-Germain nella partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. "Si può vincere anche con un solo gol di scarto, è un risultato abbordabile da recuperare - ricorda a Sky Sport Carlo Ancelotti - tutti pensano a una grande rimonta ma non serve una partita da pazzi. Serve una partita intelligente". L'allenatore del Real ricorda anche che la forza del Bernabeu "conta parecchio: sappiamo cosa vuole e domani gli daremo quello che vogliono. Non credo vogliano la vittoria ma una squadra “enchufada” (sul pezzo, ndr) e domani saremo così. La partita vale il pass per i quarti di finale di Champions, la competizione più importante".

"Mbappé in dubbio? I nostri piani non cambiano" Nel PSG è in dubbio Mbappé: "Questo non cambia i nostri piani - ricorda Ancelotti - prepariamo la partita pensando che il nostro avversario schiererà la formazione migliore. Anche perché ci sono Messi, Neymar Verratti: non pensiamo alle loro individualità, vogliamo fare una partita diversa rispetto all'andata". Real che non avrà invece Casemiro: "Si tratta di un giocatore insostituibile per caratteristiche: al suo posto giocherà uno tra Kroos e Camavinga. Vedremo se Kroos è al 100 per cento, sennò non gioca". Con un messaggio per il presidente Florentino Perez, che compie 75 anni alla vigilia della partita. "Spero di regalargli i quarti - sorride Ancelotti - sarebbe un regalo in ritardo ma gli ho detto di aspettare".