Champions League, il programma di oggi

Archiviate le prime due sfide, questa sera si disputeranno altre due gare di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. I riflettori saranno tutti puntati sulla sfida tra Real Madrid e PSG: i francesi si sono aggiudicati la gara d’andata per 1-0 grazie alla rete di Mbappé, ma la squadra di Ancelotti vuole ribaltare il punteggio al Bernabeu. Nell’altra partita, sembra quasi una formalità il passaggio del turno per il Manchester City di Guardiola contro lo Sporting Lisbona, considerato il risultato della gara d’andata (0-5). Di seguito il programma delle partite con gli orari e tutte le indicazioni per non perdersi neanche un'emozione.