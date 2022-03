Champions League, il programma degli ottavi

Due giorni di Champions League per completare il quadro delle qualificate ai quarti di finale: tutte le informazioni con orari e canali tv delle quattro partite in programma

Due giorni di Champions decisivi, tra martedì 15 e mercoledì 16 marzo si completa il programma degli ottavi di finale e, di conseguenza, il tabellone delle squadre che parteciperanno ai quarti. Quattro delle prime otto d'Europa sono già state decretate, sono Real Madrid, Liverpool, Manchester City e Bayern Monaco. Proverà a rientrare in questo gruppo di squadre anche il Manchester United, che a Old Trafford ospiterà l'Atletico Madrid dopo l'1-1 del Wanda Metropolitano. Ancora tutto aperto anche tra Ajax e Benfica dopo il 2-2 del da Luz: il ritorno si giocherà ad Amsterdam, alla Johan Cruijff Arena. Il programma degli ottavi prosegue mercoledì sera, in campo anche un'italiana. La Juventus di Allegri riceve il Villarreal dopo l'1-1 dell'andata in Spagna: decisivo, quindi, il ritorno dell'Allianz Stadium. Il Chelsea, invece, ha vinto 2-0 a Stamford Bridge e dovrà gestire questo vantaggio sul campo del Lille.