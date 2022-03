Risultato storico per i bianconeri, che per la prima volta accedono alle semifinali del principale torneo continentale giovanile. Nei quarti, i pari età del Liverpool sono stati battuti grazie alle reti di Miretti e Chibozo nella ripresa davanti agli occhi dello staff della prima squadra e della dirigenza, presente in tribuna. La Juventus giocherà la Final Four della Youth League a Nyon

Non si ferma la Juventus Under 19 in Youth League . Vittoria anche nei quarti di finale della competizione e qualificazione in semifinale . Un risultato storico per la formazione bianconera, che ha battuto a Vinovo il Liverpool per 2-0 . Decisive le reti, entrambe nella ripresa, di Fabio Miretti e Ange Chibozo . Per la prima volta nella sua storia, la Juventus ha raggiunto questo traguardo: i bianconeri accedono dunque alla Final Four del più importante torneo giovanile continentale, che si svolgerà a Nyon.

La partita: decidono Miretti e Chibozo nella ripresa

Un secondo tempo da sogno e due reti in quattro minuti per chiudere la pratica Liverpool e festeggiare la semifinale raggiunta. L'allenatore bianconero Bonatti punta su Miretti e Soulé, da diverse settimane promossi in prima squadra agli ordini di Massimiliano Allegri. Nella prima frazione di gioco, sono i padroni di casa a spingere, senza però creare occasioni pericolose. Al 25', il Liverpool è costretto a sostituire il portiere: infortunio per Mrozek, al suo posto Hewitson. Nei minuti finali, Chibozo si trova solo davanti il portiere, ma non riesce a superarlo. Nella ripresa, invece, la Juventus attacca con maggiore pericolosità. La gara si sblocca al minuto 66' grazie a Fabio Miretti, che fulmina il portiere dei Reds con un tiro dal limite dell'area. Quattro minuti più tardi, Mulazzi serve in area Chibozo che batte nuovamente Hewitson. Boato al fischio finale dagli spalti, dove ad osservare l'incontro c'era anche la dirigenza bianconera e diversi membri dello staff di Allegri. Festa grande in campo: per la Juventus appuntamento con la storia, centrata per la prima volta la Final Four di Youth League.