Condò: "Calcio italiano estinto in Champions"

Nel post partita l'opinionista di Sky Sport, Paolo Condò, commenta la sconfitta della Juve e più in generale la debacle del calcio italiano in questa stagione di Champions League: "La Juve completa l'estinzione del calcio italiano dalla Champions, quest'anno nessuna ai quarti così come lo scorso anno, l'ultima squadra italiana in semifinale è la Roma nel 2018, l'estinzione delle italiane a un certo livello è purtroppo consolidata"