Juventus-Villarreal, dove vedere la partita in tv

I bianconeri cercano il passaggio del turno dopo il pareggio 1-1 dell'andata in Spagna. Nella gara di ritorno degli ottavi di Champions contro il Villarreal la Juventus potrà contare sulla spinta dello Stadium: con una vittoria, la squadra di Allegri conquisterebbe il pass per i quarti di finale. Calcio d'inizio alle 21, diretta su Prime Video per tutti i clienti Sky Q e abbonati ad Amazon Prime. La partita sarà visibile senza uscire da Sky Q, in modo semplice e diretto, attraverso l'App Prime Video di Amazon

Dentro o fuori: per la Juventus è la notte della verità. I bianconeri vanno a caccia del pass per i quarti di finale di Champions League contro il Villarreal: dopo l'1-1 dell'andata in Spagna, nella gara valida per il ritorno degli ottavi di finale Vlahovic e compagni cercano un successo fondamentale per il prosieguo della stagione. Non solo l'ottimo stato di forma attuale (15 risultati utili consecutivi in campionato), la squadra di Allegri avrà dalla sua anche la spinta dello Stadium, che potrebbe rivelarsi determinante per riuscire a passare il turno dopo le eliminazioni delle ultime due annate contro Porto e Lione. Ecco tutti i dettagli per seguire la partita.