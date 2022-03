Juventus, quanto costa l'eliminazione dalla Champions

leggi anche

Le conseguenze sul mercato

In un contesto del genere, perdere gli introiti della Champions comporterà inevitabili aggiustamenti. La linea della riduzione degli ingaggi nelle trattative per i rinnovi dei contratti era già stata tracciata, ma dopo l’eliminazione assume ancora maggior forza. Ne è consapevole l’entourage di Dybala, in attesa di essere di nuovo convocato alla Continassa per discutere il futuro del numero 10, che contro il Villareal non ha potuto incidere entrando alla fine e in condizioni non perfette. Il compromesso potrebbe arrivare grazie ai bonus legati alle presenze, gol e assist. Ma in fondo, si tratterà di valutare i dubbi della Juve, le cui riflessioni su Dybala preludono alla possibilità di perderlo a zero se non si adeguerà ai nuovi criteri.