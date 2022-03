Nella tarda mattinata di giovedì il club bianconero in una nota ufficiale ha comunicato la positività al Covid-19 di Manuel Locatelli, ieri in campo nel match di Champions League contro il Villarreal. Il giocatore è in isolamento

Manuel Locatelli è risultato positivo al Covid-19 e non giocherà nel weekend contro la Salernitana. Il giocatore - si legge sul sito della Juventus - "in accordo con le autorità locali, è stato posto in isolamento". Ieri era in campo in Juventus-Villarreal: ha giocato dal primo minuto e all'83' stato sostituito da Federico Bernardeschi. Alla vigilia del match, Locatelli aveva anche risposto alle domande dei giornalisti in conferenza stampa.