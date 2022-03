Cuadrado e Danilo: "Bisogna rialzare la testa"

Il colombiano della Juve commenta il ko contro il Villarreal: "Abbiamo avuto delle occasioni e non le abbiamo sfruttate, adesso siamo arrabbiati ma dobbiamo rialzarci". Significativo anche il pensiero di Danilo: "In Champions i dettagli fanno la differenza e noi dobbiamo impararlo, ora bisogna voltare pagina velocemenete"

Tra i migliori nella serata amara della Juventus, eliminata dal Villarreal agli ottavi di Champions League, c'è Juan Cuadrado che prova a spiegare la debacle bianconera: "Il calcio è così, abbiamo fatto un buon primo tempo, abbiamo avuto occasioni e non abbiamo segnato - dice - Nel secondo tempo loro erano messi bene e cercavano le ripartenze. Ora dobbiamo guardare avanti e lottare fino in fondo per il campionato". Forse la Juve avrebbe potuto fare qualcosa di diverso per cambiare le sorti del confronto: "Abbiamo fatto quello che aveva chiesto il mister, abbiamo provato a fare dei cross e a puntare gli avversari ma non è bastato - conclude - Quando si arriva a questo punto della Champions è difficile giocare contro queste grandi squadre. Ora dobbiamo rialzarci e sperare nel prossimo anno. E’ normale adesso essere arrabbiati, abbiamo ancora degli obiettivi, bisogna voltare pagina velocemente e giocare al 100% le partite di campionato".