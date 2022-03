L'assemblea dell'ECA sta prendendo in considerazione l'ipotesi di far pressioni sull'Uefa per introdurre la possibilità di qualificarsi alla Champions League anche attraverso il ranking e non solo grazie ai risultati nel precedente campionato: a riferirlo è The Guardian

L'assemblea ECA si riunisce nuovamente per valutare, tra le altre cose, la possibilità di modificare le modalità per l'accesso alle prossime edizioni della Champions League. Secondo quanto svelato dal The Guardian, infatti, i membri dell'ECA starebbero pensando di far pressione sull'Uefa, per consentire ai club di qualificarsi alla massima competizione europea anche grazie al loro ranking, cioè in base a un coefficiente determinato dai risultati ottenuti in Europa nelle precedenti cinque stagioni. Questo permetterebbe alle grandi squadre di avere la possibilità di qualificarsi alla Champions League anche qualora dovessero fallire quest'obiettivo nel proprio campionato. Una volontà portata avanti soprattutto dai club di Premier League (ce ne sono 10 nell'assemblea ECA), considerando che ogni anno diverse grandi società restano fuori dalla più importante competizione europea non riuscendo a rientrare tra le prime quattro. L'idea sarebbe quella di riserverare due posti da assegnare alle prime due squadre del ranking non qualificate.